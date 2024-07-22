Трагедия в Германии: обнаружены тела двоих приехавших сюда на заработки литовцев

С порталом Delfi связалась супруга одного из погибших, которая до сих пор не знает, что произошло. Ее муж нашел работу в Германии через компанию Construction Line.

„Компания арендовала им жилье в Ларе, они жили в квартире вчетвером, по двое в каждой комнате, – сказала женщина. – Мы созванивались, все было хорошо. Он планировал до Праздника моря вернуться“.

В последний раз она говорила с мужем 23 июня, на следующий день связаться не удалось.