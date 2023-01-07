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Недалеко от Вейсеяй, в Лаздийском районе, около смотровой башни обнаружено тело девушки.
Apžvalgos bokštas Veisiejų regioniniame parke
Apžvalgos bokštas Veisiejų regioniniame parke
© VSTT

По данным полиции Алитусского округа, 6 января, в 15 ч., около смотровой башни в деревне Кайлиняй туристы обнаружили девушку.

Люди сразу же вызвали скорую. Однако врачи констатировали смерть 21-летней девушки.

Эксперты подозревают, что девушка упала с большой высоты.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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