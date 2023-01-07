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Недалеко от Вейсеяй, в Лаздийском районе, около смотровой башни обнаружено тело девушки.
По данным полиции Алитусского округа, 6 января, в 15 ч., около смотровой башни в деревне Кайлиняй туристы обнаружили девушку.
Люди сразу же вызвали скорую. Однако врачи констатировали смерть 21-летней девушки.
Эксперты подозревают, что девушка упала с большой высоты.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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