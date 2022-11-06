Трагедия в Аникщяй: в гостинице утонула маленькая девочка

Скопировать ссылку Трагедия в Аникщяй: в гостинице утонула маленькая девочка

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В гостинице на улице Вильняус в Аникщяй утонула 3-летняя девочка.