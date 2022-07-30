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Сообщается, что 28 июля тело девочки с ножевыми ранениями было обнаружено на улице Бостона (графство Линкольншир). Полиция сообщает, что погибшая - гражданка Литвы, сообщает Skynews.
Трагедия в Англии: на улице была убита 9-летняя гражданка Литвы
© Stop kadras

Тело было обнаружено в четверг, в 18.20 ч. Задержаны двое подозреваемых. Однако после опроса их отпустили.

В субботу английская полиция распространила фотографию подозреваемого, он попал в поле зрения объективов видеокамер. Полиция просит к нему не приближаться, а сразу же звонить стражам порядка.

Трагедия в Англии: на улице была убита 9-летняя гражданка Литвы
© Stop kadras

Представитель полиции Кейт Андерсон сказала: "Мы мыслями остаемся с ее семьей и друзьями". Она заметила, что это "трагедия".

Родителям девочки помощь оказывают специально обученные специалисты.

Полиция сообщает, что желающие могут возложить цветы на углу улиц Fountain Lane и Fountain Place.

Секретарь внутренних дел Прити Пател назвала инцидент "ужасным".

В Бостоне были приспущены флаги.

Представитель городского совета сказал, что город объединился в трауре.

Telegraph.co.uk сообщает, что девочка была убита, когда играла рядом с домом с игрушечной коляской, с ней была младшая сестра.

Один сосед сказал, что видел рядом со скорой кукольную коляску, рядом с ней медики оказывали помощь пострадавшей.

Полицейским сообщили о том, что с места происшествия убегает мужчина.

Одна местная женщина сказала: "Девочка играла на улице с младшей сестрой. У них были игрушки".

По словам соседки, мать должна была быть где-то рядом, потому что она обычно не оставляла девочек одних.

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