03 сентября 2023 г. 21:16

Трагедия у мельницы в Веркяй: один ребенок скончался на руках у врачей, тело другого из реки достали водолазы

 
ru.DELFI.lt
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Люди, которые в воскресенье находились в Вильнюсе у Веркяйской мельницы вызвали пожарных-спасателей: сообщалось, что в реке тонут дети. К сожалению, жизнь девочек спасти не удалось, а при выяснении обстоятельств у полиции возникли страшные подозрения.

В 11.14 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в реке Нерис на ул. Веркяй, недалеко от мельницы, тонет ребенок.

На место происшествия приехали пожарные-спасатели с лодкой, полиция, врачи скорой. Выяснилось, что тонул не один, а двое детей.

Одну девочку из воды вытащил случайно находившийся неподалеку мужчина, ребенка передали в руки врачей.

Тело второго малыша из реки достали водолазы.

К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь и первому ребенку.

Тело второй малышки водолазы достали из реки в 12.20 ч. Утонули две девочки - 2 и 1 года.

Рядом с местом, где тонули дети, находилась женщина (1985 г.р.), которая вела себя неадекватно. Это была мать утонувших детей. Она не могла объяснить, что делала с детьми в таком месте, где нет ни пляжа, ни подхода к воде.

Женщину передали в руки врачей.

По предварительным данным, детей в реку спустила сама женщина, но пока неясно, понимала ли она, что делает.

По предварительным данным, в спасении детей участвовали проплывавшие мимо на байдарках люди.

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