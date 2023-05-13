Трагедия под Юрбаркасом: упал самолет, пилот погиб

Как сообщает Департамент полиции, 13 мая около 13.30 во время полета самолет "LY-BCD", пилотируемый мужчиной (1965 г.р.), упал и разбился.

Когда на место прибыли пожарные, пилота уже вытащили. Сообщается, что мужчина был мертв. Медики констатировали смерть пилота.

По словам пожарных, упавший самолет не загорелся.