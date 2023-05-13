Трагедия под Юрбаркасом: упал самолет, пилот погиб

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Несчастье произошло в Юрбарском районе, в селе Наукаймис II, недалеко от аэродрома.
Как сообщает Департамент полиции, 13 мая около 13.30 во время полета самолет "LY-BCD", пилотируемый мужчиной (1965 г.р.), упал и разбился.
Когда на место прибыли пожарные, пилота уже вытащили. Сообщается, что мужчина был мертв. Медики констатировали смерть пилота.
По словам пожарных, упавший самолет не загорелся.
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