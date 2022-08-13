Трагедия перед выходными: в ДТП погибла женщина

Сообщается, что 12 августа, в 19.30 ч., в Кедайняйском районе, на дороге Йонава-Кедайняй, у деревни Рагожяй, столкнулись три легковых автомобиля.

По предварительным данным, погибла пассажирка (1969 г.р.) и пострадали два водителя (1970 и 1989 г.р.).

На место выезжали три машины пожарных-спасателей. В машинах были зажаты два человека: женщина и мужчина. Женщина не выжила.

В 19.50 ч. ее извлекли из автомобиля, врачи пытались ее реанимировать, но тщетно.

Зажатого в авто мужчину освободили и передали в руки врачей в 19.53 ч.

Полиция сообщает, что микроавтобус Ford Transit, которым управлял мужчина (1989 г.р.), врезался в приостановившийся автомобиль Renault Laguna (водитель 1970 г.р.).

После столкновения Ford съехал с дороги и перевернулся, а Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем VW Touran (водитель 1989 г.р.).

В ДТП пострадал водитель Renault (находится в Каунасской клинике), а пассажирка этого авто скончалась на месте.

Ведется расследование.