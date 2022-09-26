Несчастье произошло в 22.20 ч. на ул. Зуйкю. Врачи уже ничем не могли помочь пострадавшему.
Выяснили личность погибшего - ему был 21 год. Молодого человека сбил поезд Вильнюс-Каунас.
Несчастье произошло недалеко от Панеряйского мемориала.
Движение поездов не было остановлено, но ул. Зуйкю была закрыта.
По неофициальным данным, недалеко от места происшествия был найден автомобиль погибшего.
Это второе несчастье на железной дороге за минувшие выходные.
24 сентября, в 6.50 ч. в Йонишкском районе, в деревне Куйсяй, грузовой тепловоз сбил сидевшего на рельсах молодого человека (1993 г.р.). В ночь на воскресенье он скончался в больнице.
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