Тонущего в Немане человека спас отдыхающий на гидроцикле

Когда приехали пожарные, выяснилось, что тонущего мужчину (1981 г. р.) вытащил проезжавший мимо человек на водном мотоцикле.
Спасенный мужчина был в сознании.
Оставить комментарий Читать комментарии
В субботу в Каунасе сообщили о тонущем человеке. Каунасское противопожарно-спасательное управление информирует, что 4 мая около 18:40 поступило сообщение, что вдоль пр. Каралюса Миндаугаса и ул. Бирштонос в реке Неман тонет человек.
Когда приехали пожарные, выяснилось, что тонущего мужчину (1981 г. р.) вытащил проезжавший мимо человек на водном мотоцикле.
Спасенный мужчина был в сознании.