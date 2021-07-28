Тепловоз сбил женщину, которая шла по рельсам

Скопировать ссылку Тепловоз сбил женщину, которая шла по рельсам

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В Каунасском районе тепловоз насмерть сбил женщину. Полиция сообщила, что несчастье произошло 27 июня, в 10.10 ч., в деревне Неверонис.