По данным полиции, в 15.57 ч. по номеру 112 позвонила женщина и сказала, что ее 5-летний сын 10 минут назад пропал с детской площадки (между домами 131-133 на ул. Жирмуну). на место происшествия выехала полиция и водолазы спасательной службы. Принять участие в поисках ребенка призвали и местных жителей.
В 17.10 ч. в полицию обратился мужчина, который плыл по реке на байдарке. Он сказал, что около Жирмунайского пляжа в воде видит тело ребенка. По словам мужчины, спасатель, работающий на пляже, вытаскивает тело на берег.
По предварительным данным, врачам скорой помощи не удалось реанимировать мальчика.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В прошлом году выросли доходы и прибыль крупных сетей: ждет год перелома
В прошлом году улучшилась прибыль и доходы почти всех...
Эфир Delfi c Александром Мусиенко: ВСУ, Запорожское направление, действия РДК, что в Бахмуте?
Минобороны РФ сообщило, что крупномасштабное Украины...
Президент ассоциации гостиниц о пользе саммита НАТО: такую рекламу для страны не купишь ни за какие деньги
Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов...
Неуважение к клиенту: циничный ответ представителей "Вильнюсского общественного транспорта"
На обычный вопрос клиент "Вильнюсского общественного...
Представители ресторанов не могут найти работников: люди ленятся, не хотят работать
Летний период - настоящая головная боль для сферы...