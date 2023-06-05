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В минувшее воскресенье в Вильнюсе сообщили о том, что в реке утонул пропавший в микрорайоне Жирмунай 5-летний мальчик.

По данным полиции, в 15.57 ч. по номеру 112 позвонила женщина и сказала, что ее 5-летний сын 10 минут назад пропал с детской площадки (между домами 131-133 на ул. Жирмуну). на место происшествия выехала полиция и водолазы спасательной службы. Принять участие в поисках ребенка призвали и местных жителей.

В 17.10 ч. в полицию обратился мужчина, который плыл по реке на байдарке. Он сказал, что около Жирмунайского пляжа в воде видит тело ребенка. По словам мужчины, спасатель, работающий на пляже, вытаскивает тело на берег.

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По предварительным данным, врачам скорой помощи не удалось реанимировать мальчика.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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