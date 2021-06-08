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8 июня, в 10 ч., в деревне Сипоняй (Бирштоский район) в реке Неман обнаружено тело пропавшей без вести Р.Б.
Об исчезновении женщины (1964 г.р.) стало известно 2 июня. В тот день в 11.40 ч. женщина с супругом ехала в Пуню на прививку.
Около 12 ч. она сказала мужу, что идет к подруге и пропала. Пропавшую искали многочисленные наряды полиции.
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