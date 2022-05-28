Тело пропавшего без вести мужчины нашли в реке в Паневежисе

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Полиция сообщила, что в Паневежисе найдено тело мужчины.
В пятницу около 17.55 в Паневежисе, на ул. Парко, в реке Невежис было обнаружено тело мужчины (1959 г.р.).
По предварительным данным, найденный мужчина ранее был объявлен пропавшим без вести.
Начато досудебное расследование для установления причины смерти.
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