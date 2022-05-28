Тело пропавшего без вести мужчины нашли в реке в Паневежисе

В пятницу около 17.55 в Паневежисе, на ул. Парко, в реке Невежис было обнаружено тело мужчины (1959 г.р.).

По предварительным данным, найденный мужчина ранее был объявлен пропавшим без вести.

Начато досудебное расследование для установления причины смерти.