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Полиция сообщила, что в Паневежисе найдено тело мужчины.
Тело пропавшего без вести мужчины нашли в реке в Паневежисе
© DELFI / Orestas Gurevičius

В пятницу около 17.55 в Паневежисе, на ул. Парко, в реке Невежис было обнаружено тело мужчины (1959 г.р.).

По предварительным данным, найденный мужчина ранее был объявлен пропавшим без вести.

Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

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