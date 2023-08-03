Таурагская полиция нанесла удар по наркоторговцам - изъято кокаина на сумму 150 000 евро

Полиция Таурагского округа сообщает, что 13 июля сотрудникам отдела по расследованию организованных преступлений криминальной полиции поступила информация о жителе Шилальского района (1982 г.р.), который возможно выращивает наркотические вещества растительного происхождения. В его доме и нежилых помещениях были проведены обыски. При обыске в хозяйственных постройках сотрудники обнаружили помещения со специально установленным оборудованием для выращивания конопли и большое количество культивируемой конопли.
19 июля около 18 часов в Шилуте криминалисты идентифицировала мужчину (1997 г.р.), продававшего кокаин двум пришедшим к нему лицам. Полицейские немедленно обыскали дом торговавшего наркотиками мужчины и нашли кокаин.
20 июля сотрудники полиции устроили засаду в городе Клайпеде. Около 16 часов 30 минут двое мужчин (1996 г.р. и 1992 г.р.) были задержаны на остановке. У них было около 400 граммов наркотического вещества. Предполагается, что это карфентанил, один из самых сильных наркотиков.
27 июля сотрудники, располагая информацией о том, что транспортными средствами могут перевозить наркотические вещества, начали поиск этих автомобилей. В одной из машин было обнаружено большое количество кокаина. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет около 150 000 евро.
Сотрудники просят жителей сообщать в полицию об известных им незаконных случаях хранения наркотических веществ, тем самым устраняя эту общественную проблему. Вы можете сообщить об известных вам преступных деяниях аналогичного характера, позвонив по общему номеру службы экстренной помощи 112.