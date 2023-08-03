Таурагская полиция нанесла удар по наркоторговцам - изъято кокаина на сумму 150 000 евро

Полиция Таурагского округа сообщает, что 13 июля сотрудникам отдела по расследованию организованных преступлений криминальной полиции поступила информация о жителе Шилальского района (1982 г.р.), который возможно выращивает наркотические вещества растительного происхождения. В его доме и нежилых помещениях были проведены обыски. При обыске в хозяйственных постройках сотрудники обнаружили помещения со специально установленным оборудованием для выращивания конопли и большое количество культивируемой конопли.

19 июля около 18 часов в Шилуте криминалисты идентифицировала мужчину (1997 г.р.), продававшего кокаин двум пришедшим к нему лицам. Полицейские немедленно обыскали дом торговавшего наркотиками мужчины и нашли кокаин.