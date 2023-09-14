Таможня: за минувшие сутки в Литву не пропустили 7 автомобилей с российскими номерами

Следует отметить, что литовские таможенники на постах пограничного контроля предупреждают прибывающих на автомобилях, зарегистрированных в России, что их не пропустят, граждан, путешествующих на таких машинах, также информируют, что при повторной попытке въезда на них будет возложена ответственность за нарушение международных санкций согласно статье 515 Кодекса административных правонарушений, согласно которой человеку грозит штраф и конфискация автомобиля.