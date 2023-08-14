Таможня РБ: при ввозе из Литвы стоимость квадроциклов занизили в 3,5 раза

Очередной случай ввоза транспортных средств по заниженной стоимости произошел на Гродненской таможне, сообщает Таможенная служба Беларуси. На этот раз через белорусско-литовский участок границы на территорию ЕАЭС пытались ввезти три квадроцикла торговой марки CAN-AM общей стоимостью более 42,5 тыс. евро.