14 августа 2023 г. 17:44

Таможня РБ: при ввозе из Литвы стоимость квадроциклов занизили в 3,5 раза

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ГПК РБ
Очередной случай ввоза транспортных средств по заниженной стоимости произошел на Гродненской таможне, сообщает Таможенная служба Беларуси. На этот раз через белорусско-литовский участок границы на территорию ЕАЭС пытались ввезти три квадроцикла торговой марки CAN-AM общей стоимостью более 42,5 тыс. евро.

Грузовой автомобиль IVECO, принадлежащий литовской компании-перевозчику, следовал через пункт пропуска "Привалка/Райгардас". Указанная в документах стоимость перемещаемых на нем квадроциклов составляла 41 тыс. бел. рублей.

Фактическая оказалась в три с половиной раза выше заявленной, что было установлено белорусскими таможенниками при проведении проверочных мероприятий.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах).

Теперь перевозчику грозит штраф в размере до 45 тыс. бел. рублей (более 12 000 евро).

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