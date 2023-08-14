Таможня РБ: при ввозе из Литвы стоимость квадроциклов занизили в 3,5 раза

Грузовой автомобиль IVECO, принадлежащий литовской компании-перевозчику, следовал через пункт пропуска "Привалка/Райгардас". Указанная в документах стоимость перемещаемых на нем квадроциклов составляла 41 тыс. бел. рублей.
Фактическая оказалась в три с половиной раза выше заявленной, что было установлено белорусскими таможенниками при проведении проверочных мероприятий.
Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах).
Теперь перевозчику грозит штраф в размере до 45 тыс. бел. рублей (более 12 000 евро).
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