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Как сообщила в пятницу Клайпедская территориальная таможня, ящики с 72 единицами игрушками-сейфами и надписью Avengers ("Мстители") перевозились в морском контейнере, а также 288 единиц настольных игр с надписью "Монополия". Все эти товары задержаны.
Таможня Литвы задержала партию поддельных игрушек из Китая
© AFP/Scanpix

Общий вес этого груза составляет 202 килограмма.

В транзитной декларации, подаваемой таможне, было указано, что получателем данных товаров является предприятие в городе Минске, Беларусь.

Сотрудники отдела по предупреждению нарушений Клайпедской территориальной таможни начали расследование в отношении задержанных товаров. Представители брендов, проинформированные о возможных подделках, подтвердили, что изъятые игрушки изготовлены с нарушением прав интеллектуальной собственности и поэтому подлежат конфискации и уничтожению.

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