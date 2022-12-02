Таможня Литвы задержала партию поддельных игрушек из Китая

Общий вес этого груза составляет 202 килограмма.

В транзитной декларации, подаваемой таможне, было указано, что получателем данных товаров является предприятие в городе Минске, Беларусь.

Сотрудники отдела по предупреждению нарушений Клайпедской территориальной таможни начали расследование в отношении задержанных товаров. Представители брендов, проинформированные о возможных подделках, подтвердили, что изъятые игрушки изготовлены с нарушением прав интеллектуальной собственности и поэтому подлежат конфискации и уничтожению.