aA
Литовские таможенники задержали в Шальчининкай груз контрабандных сигарет почти на 2 млн евро, сообщила в понедельник Криминальная служба Таможни Литвы.
Таможня Литвы задержала груз контрабандных сигарет на 2 млн евро
© MKT

Сигареты были обнаружены ночью 17 апреля при проверке грузовика Scania, прибывшего на контрольно-пропускной пункт из Беларуси. За рулем находился гражданин Беларуси, который указал, что везет древесностружечные плиты.

Поскольку два дня назад на другом контрольно-пропускном пункте в подобном грузе было обнаружено 400 тыс. пачек контрабандных сигарет, было решено проверить и этот груз. Кроме того, подозрения у таможенников вызвал и необычно глухой звук при простукивании плит.

Статьи по теме:
Таможенники Литвы задержали контрабандные сигареты на сумму 1,4 млн евро  (10)

На рентгене было установлено, что в ДСП вырезаны пустые полости, в которых находилось 500 тыс. пачек белорусских сигарет Minsk. Стоимость такого груза с обязательными к уплате налогами – 1,73 млн евро.

Начато досудебное расследование контрабанды, которым руководит Вильнюсская окружная прокуратура. Водитель грузовика решением Вильнюсского регионального окружного суда задержан на месяц.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Мэр Вильнюса призывает начать вакцинацию более молодого населения  обратился к жителям и по-русски (104)

26 апреля в Вильнюсе в выставочном центре Litexpo...

"Попутчики": что видит в глазах пассажиров кондуктор Виктория? Вильнюс - Клайпеда (14)

Вильнюсский железнодорожный вокзал. 6.30 утра. Холодно....

Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą

В Каунасе состоялась акция протеста против тестирования детей на коронавирус (5)

26 апреля и Каунасского муниципалитета состоялась...

Политолог: к сожалению, некоторые страны превратили вакцину в оружие (187)

"Если вам колют вакцину Pfizer или Moderna, то вам предлагают...

Фермеры в растерянности: трактористов не хватает, зазывают на работу водителей грузовиков (19)

В Литве в сельском хозяйстве не хватает...