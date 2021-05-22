Таможенники задержали в Медининкай крупную партию контрабанды

Криминальная служба таможни сообщает, что тягач Mercedes Benz с полуприцепом, которым управлял гражданин Беларуси, приехал на КПП 16 мая вечером. Водитель указал, что везет банки, однако рентген показал, что в машине всего 4 поддона с банками. Остальную часть полуприцепа занимали коробки с сигаретами – всего обнаружено 750 000 пачек разных белорусских сигарет на сумму около 2,7 млн. евро.

Водитель был задержан, начато расследование.