Таможенники задержали почти 15 000 долларов США, контрабандно ввезенные гражданином России

Таможенники дорожного поста Панямуне обнаружили в сумке гражданина России спрятанные деньги, мужчина оправдывался тем, что забыл декларировать деньги.

Как сообщили в Криминальной службе таможни, человек с российским гражданством, пришедший в понедельник пешком на дорожный пост Панямуне из Литвы, декларировал, что у него при себе 60 евро и 59 тыс. российских рублей.

Он сообщил, что возвращается в Калининградскую область России, поскольку истекает срок его временного вида на жительство в Литовской Республике.