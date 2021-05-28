aA
В понедельник литовские таможенники заржали на контрольно-пропускном пункте с Беларусью Райгардас (Привалка) контрабандную партию белорусских сигарет почти на 1,4 млн евро.
Таможенники задержали на границе с Беларусью контрабанду сигарет на 1,4 млн евро
© MKT

Как сообщила Криминальная служба Таможни Литвы, контрабанда была обнаружена в полуприцепе грузовика DAF, прибывшего из Беларуси в Литву, за рулем находился гражданин Беларуси. Водитель указал, что везет древесину в Германию.

"Не секрет, что древесина, пожалуй, чаще всего используется для маскировки контрабанды, поэтому было решено проверить это транспортное средство", – говорится в сообщении.

Статьи по теме:
Предприниматель из Беларуси: "Наши контрабандисты отдыхают с нашими сотрудниками милиции"  (63)
В поле зрения парламента – рост контрабанды сигарет из Беларуси  (36)

Таможенники обнаружили коробки с контрабандными сигаретами – в целом около 400 тыс. пачек белорусских сигарет Minsk Superslims.

Стоимость такого груза вместе с обязательными к уплате налогами – около 1,388 млн евро.

Расследование проводит Каунасское отделение Криминальной службы Таможни, им руководит Каунасская окружная прокуратура.

В качестве меры пресечения водителю назначен денежный залог.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Центр регистра: "паспорт возможностей" уже получили 270 000 человек (21)

" Паспорт возможностей " уже получили 270 000 жителей Литвы...

Sofija Sapega Sofija Sapega

Представитель ЕГУ: София стала одной из заложниц режима Александра Лукашенко (56)

Белорусские власти распространяют дискредитирующую и...

Цепкало предлагает белорусским силовикам за арест Лукашенко 11 млн евро (217)

Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий...

Жителей Литвы ждут перемены: за 75 млн. евро установят новые счетчики, не придется декларировать показания (77)

Литовская компания Energijos skirstymo operatorius ( ESO ) подписала с...

Коронавирус в Литве: 503 новых случая, скончались 5 человек (5)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 503 новых случая...