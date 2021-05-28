Таможенники задержали на границе с Беларусью контрабанду сигарет на 1,4 млн евро

Как сообщила Криминальная служба Таможни Литвы, контрабанда была обнаружена в полуприцепе грузовика DAF, прибывшего из Беларуси в Литву, за рулем находился гражданин Беларуси. Водитель указал, что везет древесину в Германию.
"Не секрет, что древесина, пожалуй, чаще всего используется для маскировки контрабанды, поэтому было решено проверить это транспортное средство", – говорится в сообщении.
Таможенники обнаружили коробки с контрабандными сигаретами – в целом около 400 тыс. пачек белорусских сигарет Minsk Superslims.
Стоимость такого груза вместе с обязательными к уплате налогами – около 1,388 млн евро.
Расследование проводит Каунасское отделение Криминальной службы Таможни, им руководит Каунасская окружная прокуратура.
В качестве меры пресечения водителю назначен денежный залог.
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