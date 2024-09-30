2024.09.30 14:00

Таможенники в поездах Калининград – Москва обнаружили и изъяли сети для маскировки артиллерийских орудий

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rusijos tankai
Rusijos tankai
ФОТО: AP / Scanpix

Литовские таможенники в транзитном поезде Калининград – Москва обнаружили и изъяли маскировочные сети для маскировки стволов артиллерийских орудий.

Как сообщили в Литовской таможне, таможенники на железнодорожной станции „Кибартай“ в пятницу при досмотре пассажирского поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, в почтовом вагоне обнаружили 7 посылок c 22 ед. маскировочных сетей.

На назначение сетей указывали надписи – для маскировки стволов артиллерийских орудий. Указанные адреса получателей посылок находятся в граничащей с Украиной Белгородской области Российской Федерации.

В воскресенье при досмотре транзитного поезда Калининград – Москва на железнодорожной станции „Кибартай“ была обнаружена еще одна посылка с двумя маскировочными сетями.

По мнению таможенников, маскировочные сети могут предназначаться для российских вооруженных сил, воюющих против Украины.

По изъятым предметам начата проверка. Если выяснится, что маскировочные сети являются нарушением правил перевозки военной техники и боеприпасов, посылки будут расценены как нарушение международных санкций.

Конфискованные товары Литовская таможня передает Украине в качестве помощи.

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