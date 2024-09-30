Таможенники в поездах Калининград – Москва обнаружили и изъяли сети для маскировки артиллерийских орудий

Как сообщили в Литовской таможне, таможенники на железнодорожной станции „Кибартай“ в пятницу при досмотре пассажирского поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, в почтовом вагоне обнаружили 7 посылок c 22 ед. маскировочных сетей.

На назначение сетей указывали надписи – для маскировки стволов артиллерийских орудий. Указанные адреса получателей посылок находятся в граничащей с Украиной Белгородской области Российской Федерации.

В воскресенье при досмотре транзитного поезда Калининград – Москва на железнодорожной станции „Кибартай“ была обнаружена еще одна посылка с двумя маскировочными сетями.