Таможенники в Медининкай задержали контрабанду из внедорожников – груз следовал в Узбекистан

Как сообщили в Криминальной службе таможни (КСТ), в субботу около 7.00 час. на Медининкский дорожный пост прибыл гражданин Узбекистана на грузовике MAN. Иностранец задекларировал перевозимый груз – 720 кг. туалетной бумаги.
Однако таможенники, проверив автомобиль с помощью рентгеновской системы контроля, заподозрили, что в полуприцепе может быть спрятана контрабанда. При более тщательном досмотре полуприцепа в его конце были обнаружены сложенные друг на друга коробки с туалетной бумагой, а по бокам – ДСП. Также были обнаружены три автомобиля Toyota Land Cruiser, незаконно перевозимых за рубеж.
Водитель был очень удивлен такой находкой и заявил таможенникам, что ничего не знает о спрятанном грузе.
Тем не менее сотрудники Вильнюсского филиала КСТ начали предварительное расследование по факту контрабанды, расследование ведут прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры.
Нарушителю грозит штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.