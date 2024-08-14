Таможенники в Медининкай задержали контрабанду из внедорожников – груз следовал в Узбекистан

Как сообщили в Криминальной службе таможни (КСТ), в субботу около 7.00 час. на Медининкский дорожный пост прибыл гражданин Узбекистана на грузовике MAN. Иностранец задекларировал перевозимый груз – 720 кг. туалетной бумаги.

Однако таможенники, проверив автомобиль с помощью рентгеновской системы контроля, заподозрили, что в полуприцепе может быть спрятана контрабанда. При более тщательном досмотре полуприцепа в его конце были обнаружены сложенные друг на друга коробки с туалетной бумагой, а по бокам – ДСП. Также были обнаружены три автомобиля Toyota Land Cruiser, незаконно перевозимых за рубеж.