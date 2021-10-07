aA
На Шальчининкском КПП таможенники задержали контрабандные сигареты, которые были спрятаны в хитроумных тайниках. Стоимость нелегального груза - около 100 000 евро. Нашли контрабанду с помощью рентгена.
Таможенники обнаружили хитроумные тайники в столах
© MKT

Криминальная служба таможни сообщает, что 29 сентября, в 12 ч. на Шальчининкский КПП приехал грузовик Iveco с полуприцепом, которым управлял гражданин Беларуси. Он декларировал транзитный груз, который вез в Нидерланды - игровые столы.

Таможенники решили проверить машину с помощью рентгена и обнаружили тайники в столах. В тайниках было 32 504 пачек сигарет Minsk Superslims и NZ Gold (общей стоимостью 117 000 евро).

Начато расследование. Водитель был задержан на двое суток, потом его отпустили, взяв письменную подписку о невыезде.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Представители бизнеса: "паспорт возможностей" увеличивает риск распространения вируса (4)

Литовская ассоциация торговых компаний заявляет, что...

Премьер-министр Литвы: закрывать школы и ограничивать движение пока не планируется (38)

Правительство Литвы 6 октября одобрило выплату...

Министр энергетики: на сегодняшний день электроэнергия с БелАЭС в Литву не попадает (63)

C началом контроля за пропускной способностью...

"Delfi. Главное": куда и почему растут цены в Литве, и каким может быть будущее Беларуси? (35)

В чем причина стремительного роста цен на...

Литва все глубже погружается в черную зону (31)

В Литве за последние сутки снова зафиксировано больше...