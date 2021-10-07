Таможенники обнаружили хитроумные тайники в столах

Криминальная служба таможни сообщает, что 29 сентября, в 12 ч. на Шальчининкский КПП приехал грузовик Iveco с полуприцепом, которым управлял гражданин Беларуси. Он декларировал транзитный груз, который вез в Нидерланды - игровые столы.
Таможенники решили проверить машину с помощью рентгена и обнаружили тайники в столах. В тайниках было 32 504 пачек сигарет Minsk Superslims и NZ Gold (общей стоимостью 117 000 евро).
Начато расследование. Водитель был задержан на двое суток, потом его отпустили, взяв письменную подписку о невыезде.
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