aA
На пункте пропуска Райгардас (Привалка), что на границе с Беларусью, литовские таможенники задержали контрабанду белорусских сигарет на сумму почти в 1,4 млн евро, сообщила Криминальная служба Таможни Литвы.
Таможенники Литвы задержали контрабандные сигареты на сумму 1,4 млн евро
© MKT

По ее информации, нелегальный груз был обнаружен в минувший четверг при проверке грузовика Daf, за рулем которого находился гражданин Беларуси. В документах указывалось, что водитель везет 15 тонн ДВП в Польшу через Литву.

Поскольку древесина часто используется для сокрытия контрабанды, было решено проверить груз. В нем были обнаружены пачки сигарет.

Статьи по теме:
В Шальчининкском районе задержана контрабанда сигарет на миллион евро  (9)

"Выяснилось, что плиты были лишь имитацией груза, в вырезанных в них отверстиях были спрятаны сигареты. (...) По причине сложности разгрузочных работ пока нельзя назвать точный размер контрабанды, однако, по предварительным данным, в целом найдено как минимум 400 тыс. пачек сигарет Minsk и NZ Gold с белорусскими бандеролями", – говорится в сообщении службы.

Стоимость такого груза с обязательными к уплате налогами составляет 1 млн. 388 тыс. евро. Расследование ведет Каунасская окружная прокуратура.

У водителя изъяты документы, взяты денежный залог и подписка о невыезде.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Предложение о повышении пенсионного возраста в Литве вызвало противоречивые реакции: это неизбежно (58)

Еврокомиссия просит Литву создать условия для того,...

В ближайшее время в Литве появится "паспорт возможностей" (8)

По словам министра экономики и инноваций Аушрине...

Торговцев автомобилями предупреждают: система в Литве меняется (4)

С 1 мая 2021 года все продаваемые в Литве автомобили...

Профессор: похоже, будем жить по четвертому сценарию пандемии (37)

Похоже, что мы будем жить по четвертому сценарию...

Около здания администрации завода Achema - акция протеста работников

20 апреля утром у здания администрации завода Achemа в...