Таможенники Литвы задержали контрабандные сигареты на сумму 1,4 млн евро

По ее информации, нелегальный груз был обнаружен в минувший четверг при проверке грузовика Daf, за рулем которого находился гражданин Беларуси. В документах указывалось, что водитель везет 15 тонн ДВП в Польшу через Литву.
Поскольку древесина часто используется для сокрытия контрабанды, было решено проверить груз. В нем были обнаружены пачки сигарет.
"Выяснилось, что плиты были лишь имитацией груза, в вырезанных в них отверстиях были спрятаны сигареты. (...) По причине сложности разгрузочных работ пока нельзя назвать точный размер контрабанды, однако, по предварительным данным, в целом найдено как минимум 400 тыс. пачек сигарет Minsk и NZ Gold с белорусскими бандеролями", – говорится в сообщении службы.
Стоимость такого груза с обязательными к уплате налогами составляет 1 млн. 388 тыс. евро. Расследование ведет Каунасская окружная прокуратура.
У водителя изъяты документы, взяты денежный залог и подписка о невыезде.
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