Тайный рейд полиции не обрадовал вильнюсцев - восемь водителей, "рисовавших солнышки", остались без прав

Около 23.30 зафиксированная поездка двух автомобилей BMW была поистине красноречивой. На улице Мажейкю друзья петляли один за другим по чрезвычайно скользкой улице, один из них даже несколько раз терял контроль над своим транспортным средством. Молодые люди (2003 и 2003 г.р.), наслаждавшиеся зимними "развлечениями", были наказаны. Один из водителей пытался оправдываться перед полицейскими тем, что он студент и у него нет денег, поэтому у него плохие шины и они буксуют.