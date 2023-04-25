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Электренские пожарные-спасатели проводили рейд - проверяли, не жгут ли жители прошлогоднюю траву, вместо этого обнаружили на дороге горящий холодильник.
Холодильник обнаружили, когда ехали через Лазденай (Электренский район). Он лежал посреди дороги.
Инспекторам пришлось тушить холодильник подручными средствами. Для этого прекрасно подошел песок. Когда инспекторы потушили холодильник, они убрали его с дороги.
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