Холодильник обнаружили, когда ехали через Лазденай (Электренский район). Он лежал посреди дороги.

Инспекторам пришлось тушить холодильник подручными средствами. Для этого прекрасно подошел песок. Когда инспекторы потушили холодильник, они убрали его с дороги.