Сыщик года. Изъяты 87 кг "кристалла" и 63 000 наличных – алитусские криминалисты задержали троих украинцев

Криминальная разведка выяснила, что вышеупомянутые лица были связаны с преступной группировкой Chimprom, известной в России и Украине. Когда началась война, группировка часть своей деятельности перенесла в Польшу.

Информация была передана латвийским коллегам. Однако позже выяснилось, что по неясным причинам организаторы от этого плана отказались.

Информация подтвердилась – в гаражном массиве зафиксировали движение людей и транспорта. Позже полиция выяснила, что транспорт направился в сторону границы с Латвией, где планировалось оборудовать большую лабораторию для производства наркотиков.

По словам полицейских, в конце 2022 г. криминалисты Главного комиссариата полиции Алитусского округа получили информацию о том,что граждане Украины в арендуемом гараже держат большое количество наркотиков, которые готовятся вывезти в Россию, Беларусь и другие страны.

Литовская полиция начала сотрудничество с польскими коллегами. Стали отслеживать за перемещением транспорта между Литвой и Польшей.

Выяснилось, что группировка арендовала в Вильнюсе дом с гаражом. За аренду жилья площадью 300 кв. м платили 1200 евро в месяц.

В начале августа 2023 г. была получена информация, что наркотики могут хранить в Вильнюсе, в гаражном массиве. Были задержаны трое граждан Украины.

„В гараже и в машинах подозреваемых было найдено и изъято большое количество „кристалла“: в автомобиле почти 38 кг, в гараже – почти 49 кг наркотиков и психотропных веществ стоимостью 3 млн. евро на черном рынке. Также было изъято 63 000 евро наличными“, – сообщает полиция.