По данным LRT, в этой схеме участвовали не только мэр и его сын, адвокат семейного бизнеса Симона Моркунайте-Руйбавичене, но и муниципальные служащие, а также на деньги города обустраивается окружающая среда приобретенных участков и необходимая инфраструктура.

По информации LRT, за два срока правления Матийошайтиса в городе Каунасе образовалась почти тысяча земельных участков, на которые были восстановлены права собственности. Почти каждый шестой участок оказывался в руках Матийошайтиса или связанных с ним лиц.

Во втором по величине городе Литвы сколько человек скупают возвращенные участки по цене ниже рыночной, используя непрозрачную схему. И Каунасское самоуправление, и адвокат, представляющий бизнес Висвальдаса Матийошайтиса, сообщает LRT.

Внимание посредников привлекли лица, способные вернуть землю в привлекательных районах Каунаса. Обещали помочь вернуть землю при условии, что новые участки будут немедленно проданы указанным лицам по цене ниже рыночной, но выше компенсации, выплачиваемой государством.

Одна из таких посредников - Моркунайте-Руйбавичене, которая представляет деловые интересы Висвалдаса и Шарунаса Матийошайтисов в земельных делах. С ее помощью на протяжении последних семи лет сын мэра и его окружение скупают возвращенные участки земли.

Юрист сказала, что обычно люди находили ее сами, узнав от знакомых об успешно возвращенных землях. По данным LRT, она представляла как минимум 13 человек, имевших право истребовать землю.

Используя такую ​​схему, Матийошайтис приобрел 34 земельных участка в самых привлекательных районах – в центре Каунаса и коммерческие участки вокруг Исландского шоссе.

По данным Реестрового центра, совокупная стоимость этих участков превышает 2,5 млн. евро, но, по мнению экспертов по недвижимости, их реальная стоимость намного выше.