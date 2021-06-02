Сын известных художников изрисовал 61 здание в Вильнюсе

28 ноября 2019 г. Вильнюсский муниципалитет подал заявление в прокуратуру в связи с нанесением большого материального ущерба в результате изображения граффити на зданиях. В начале декабря дело передали криминалистам ГКП Вильнюсского округа. Было начато расследование по факту порчи чужого имущества.

Полиция выявила и 11 сентября 2020 г. задержала подозреваемого. В его доме был проведен обыск, нашли улики. Следователи обратились в Вильнюсскую художественную академию, которая предложила в качестве консультантов лучших специалистов по граффити ‒ доцента Ремигиюса Гатавяцкаса и доктора Альгирдаса Гатавяцкаса. Они помогли собрать доказательства, что конкретным подозреваемым было изрисовано 61 здание.

Кроме того, молодого человека подозревают в хранении наркотических веществ (без цели их распространения). Подозреваемый Каролис (фамилию полиция не сообщает) - сын известных в Литве художников.