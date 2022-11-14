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Департамент полиции сообщает, что в Укмерге 13 ноября, около 8 ч. утра было замечено, что из костела Св. Апостолов Петра и Павла украдены деньги.
Декан храма сообщил в полицию о том, что воры сначала сняли крюк с главных дверей храма, потом взломали решетку и двери ризницы.
В ризнице был взломан сейф. По предварительным данным, украдено 7000 евро.
Начато расследование.
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