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Департамент полиции сообщает, что в Укмерге 13 ноября, около 8 ч. утра было замечено, что из костела Св. Апостолов Петра и Павла украдены деньги.
v. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Ukmergėje
v. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Ukmergėje
© wikipedia nuotr.

Декан храма сообщил в полицию о том, что воры сначала сняли крюк с главных дверей храма, потом взломали решетку и двери ризницы.

В ризнице был взломан сейф. По предварительным данным, украдено 7000 евро.

Начато расследование.

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