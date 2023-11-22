Свидетель пожара в Вильнюсе: послышался сильный треск, а потом - столб искр

Во вторник в 21 ч. на ул. А.-П.Каволюко произошел пожар в многоэтажном гараже.
"Я находился в гараже, когда услышал сильный треск. Сначала я думал, что это соседи так дверью хлопают. Шум не прекращался, поэтому я пошел посмотреть, что происходит и заметил искры повсюду, гараж горел открытым пламенем", - рассказал очевидец.
"Как раз тогда приехали пожарные-спасатели и велели всем покинуть территорию. Работы по тушению пожара длились до 1 ч. ночи, потом пожарные сказали, что в здание нельзя заходить несколько дней, пока не оценят его состояние", - сказал мужчина, машина которого осталась в гараже.
Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, четвертый этаж многоэтажного гаража горел открытым пламенем.
Всего горели 13 гаражей. В одном из них обгорел легковой автомобиль Volvo, в другом - Audi A4, а в третьем - мотоцикл Honda.
В других гаражах обгорела их внутренняя часть, сгорели находившиеся там вещи. Сгорело 50 стиральных машин и 15 холодильников, а также привезенные на ремонт пианино, стоявшие в общих помещениях.
С улицы копотью покрылась стена здания, сгорела вентиляция, обгорели провода. Из гаражей вынесли 5 газовых баллонов.
Специалисты выясняют причину пожара.