Суровый дедушка не пожалел внука: передал полиции марихуану

Полицию в деревню Пурмаляй вызвали 28 февраля в полдень. Позвонил 80-летний мужчина. Полиция приехала в 11.38 ч. Пожилой мужчина передал полиции найденный дома сверток с остатками вещества растительного происхождения.

Подозревают, что это марихуана.

Вскоре выяснилось, что "травкой" мог баловаться 26-летний внук бдительного дедушки. Молодого человека не задержали, но расследование было начато.