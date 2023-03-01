Суровый дедушка не пожалел внука: передал полиции марихуану

Полицию в деревню Пурмаляй вызвали 28 февраля в полдень. Позвонил 80-летний мужчина. Полиция приехала в 11.38 ч. Пожилой мужчина передал полиции найденный дома сверток с остатками вещества растительного происхождения.
Подозревают, что это марихуана.
Вскоре выяснилось, что "травкой" мог баловаться 26-летний внук бдительного дедушки. Молодого человека не задержали, но расследование было начато.
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