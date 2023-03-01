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Пожилой житель Клайпедского района сдал в полицию своего внука, сообщает Vakarų ekspresas.
Суровый дедушка не пожалел внука: передал полиции марихуану
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Полицию в деревню Пурмаляй вызвали 28 февраля в полдень. Позвонил 80-летний мужчина. Полиция приехала в 11.38 ч. Пожилой мужчина передал полиции найденный дома сверток с остатками вещества растительного происхождения.

Подозревают, что это марихуана.

Вскоре выяснилось, что "травкой" мог баловаться 26-летний внук бдительного дедушки. Молодого человека не задержали, но расследование было начато.

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