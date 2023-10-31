Суд в Литве приступит к рассмотрению дела Замольскиса, отбывающего наказание в России

Как сообщила пресс-секретарь Паневежского районного суда Йолита Гуделене, по этому делу пока проведены организационные заседания, а первое судебное заседание запланировано на вторник.
"Заседание пройдет в смешанном формате: часть потерпевших примет прямое участие в заседании, часть – дистанционное. Р. Замольскис в заседании участвовать не будет, будет участвовать его адвокат", – сказала Й. Гуделене.
В сентябре Паневежский окружной суд принял решение рассмотреть дело Р. Замольскиса в его отсутствие, то есть судить лицо заочно. Данное решение было принято после получения официального отказа России от экстрадиции Р. Замольскиса в Литву.
Как ранее сообщили правоохранительные органы, Р. Замольскис в России был ознакомлен с предъявленными ему обвинениями в Литве, свою вину он не признал и отказался от дачи показаний.
Р. Замольскис был задержан в России в 2014 году, спустя несколько лет российские СМИ сообщили, что Екатеринбургский суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, признав мужчину виновным в незаконном хранении оружия, покушении на убийство, ограблении и краже.
Уголовное дело по обвинению Р. Замольскиса было передано в суд в феврале 2021 г. Однако оно было возвращено в прокуратуру, а затем снова передано в суд.
Как сообщили в правоохранительных органах, Р. Замольскис обвиняется в особо тяжких преступлениях, совершенных более 20 лет назад. По словам прокуратуры, за предположительно совершенные преступления в Литве мужчине грозило бы пожизненное заключение.