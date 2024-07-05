Суд еще на три месяца продлил арест подозреваемого в похищении ребенка каунасца

Согласно закону, в случае содержания подозреваемого под стражей дольше 6 месяцев, прокурор обращается в окружной суд с ходатайством о продлении ареста, сообщила представитель суда Милда Криже.
42-летнего мужчину задержали в январе, вскоре суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей, срок содержания продлевался каждые три месяца.
По окончании ранее продленного срока содержания под стражей прокурор обратился в суд и вновь попросил продлить этот срок еще на 3 месяца, мотивируя свою просьбу тем, что подозреваемый может бежать (скрываться) от сотрудников предварительного следствия, прокурора или суда и препятствовать процессу.
Подозреваемый Г. Филипавичюс просил избрать ему более мягкую меру пресечения – интенсивный надзор.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора: подозреваемому продлена мера пресечения – содержание под стражей – еще на 3 месяца в целях обеспечения участия подозреваемого в процессе и беспрепятственного проведения предварительного расследования. Решение может быть обжаловано в течение 20 дней.
В январе полиции удалось найти пропавшую в Каунасе девочку, для чего были мобилизованы большие силы волонтеров и полиции. Предполагаемый похититель, 42-летний Г. Филипавичюс, держал девочку в гараже, где и был задержан. Мужчину задержали сотрудники спецподразделения Aras. Сначала полиции сообщили, что подозреваемый может быть вооружен, но на момент задержания у мужчины при себе не было оружия.