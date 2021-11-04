27 октября у проверяющего документы работника коллегии возникли подозрения, что 51-летняя студентка предъявила чужой "паспорт возможностей".

Представитель полиции Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене сказала BNS, что женщина не успела сдать тест на COVID-19. 51-летняя женщина учится на 3 курсе. Она не хотела пропускать лекции, поэтому попросила документ у своей сокурсницы.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Глава коллегии Лина Тамутене сказала, что это первый подобный случай в их учебном заведении.