27 октября у проверяющего документы работника коллегии возникли подозрения, что 51-летняя студентка предъявила чужой "паспорт возможностей".
Представитель полиции Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене сказала BNS, что женщина не успела сдать тест на COVID-19. 51-летняя женщина учится на 3 курсе. Она не хотела пропускать лекции, поэтому попросила документ у своей сокурсницы.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Глава коллегии Лина Тамутене сказала, что это первый подобный случай в их учебном заведении.
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