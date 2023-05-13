Страшный пожар в Кретингском районе: погибла женщина, еще двое в больнице

На момент прибытия пожарных из дома шел дым. Пожарные проникли внутрь и на кухне обнаружили женщину без сознания. Ее вынесли на улицу, но парамедики констатировали смерть женщины.
К моменту прибытия пожарных из дома вышел мужчина и нес еще одну женщину, медики установили, что оба надышались дымом.
Пожар начался в помещении на первом этаже. Сгорела комната, кровать, шкаф и другие предметы домашнего обихода.
В доме не были установлены датчики дыма.
В отделе полиции сообщают, что дом в Кретингском районе загорелся 12 мая около 22.59.
В огне погибла женщина (1976 г.р.). Еще женщина (1939 г.р.) и мужчина (1971 г.р.) отравились дымом. Оба были госпитализированы.
Начато досудебное расследование для установления причины смерти. Причину возгорания выясняют пожарные.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Водитель отреагировал на решение поднять цену на топливо: а куда делись деньги с налога на загрязнение
Сейм утвердил повышение акцизов и отмену льгот....
Купившие билеты на Rammstein возмутились дополнительной платой: в чей карман пойдут деньги?
Жители, купившие билеты на один из самых ожидаемых...
Как по заказу: погода в выходные - идеальная для природы
В субботу наш регион останется под защитой вихря...
Эксперт оценила расцвет среднего класса в Литве: в одном аспекте мы еще отстаем от Запада
В Литве наблюдается расцвет среднего класса – сотни...
В Вильнюсе по ночам из-за ремонта будут ограничивать движение ограничения ждут в выходные
Сейчас во всем Вильнюсе проводят ремонтные работы,...