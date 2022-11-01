Страшное происшествие в Вильнюсском районе: 5-летнего мальчика травмировало упавшее дерево

В понедельник около 16.10 в селе Папишкес Вильнюсского района во время расчистки леса срубленное дерево упало и ранило мальчика (2017 г.р.), сидевшего на легком электроквадроцикле.
Сообщается, что ребенок госпитализирован.
Собран материал в соответствии со статьей 139 (1) Уголовного кодекса Литовской Республики (причинение легкого вреда здоровью по неосторожности).
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