Страшное происшествие в Пакруойисе: приехавшая в гости женщина избила беременную сестру и сбежала

В субботу, в 22.20, приехавшая в гости женщина (1990-01-23), избила беременную (15 недель) сестру (1988 г.р.).
Пострадавшая из-за угрозы выкидыша была доставлена для наблюдения в отделение патологии беременности Шяуляйской республиканской больницы.
О происшествии были проинформированы специализированный центр помощи и отдел полиции Шяуляйского уезда. Подозреваемая скрылась после происшествия до приезда сотрудников полиции, она в находится в розыске.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Спикер Сейма Литвы: есть единственный путь, чтобы послабления были безопасными и люди не умирали (23)
Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что...
Профессор Чаплинскас о третьей дозе вакцины от коронавируса: нужна ли она, можно ли будет поменять вакцину? (43)
На этой неделе Государственная служба по контролю за...
Эксперт о правящих: думать, что вы даете кому-то полномочия ехать в Брюссель - явное пренебрежение Конституцией (35)
Напряженность между президентом и премьер-министром по...
Собственное жилье - уходящая мечта даже в регионах: предсказывают эпоху вечных арендаторов (56)
Для молодых семей мечта о доме превращается в...
В городок под Вильнюсом за эксклюзивными вещами едут даже иностранцы: платья продают и за 15 евро
Посещая маленькие литовские городки, вы можете...