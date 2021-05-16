Страшное происшествие в Пакруойисе: приехавшая в гости женщина избила беременную сестру и сбежала

В субботу, в 22.20, приехавшая в гости женщина (1990-01-23), избила беременную (15 недель) сестру (1988 г.р.).

Пострадавшая из-за угрозы выкидыша была доставлена ​​для наблюдения в отделение патологии беременности Шяуляйской республиканской больницы.

О происшествии были проинформированы специализированный центр помощи и отдел полиции Шяуляйского уезда. Подозреваемая скрылась после происшествия до приезда сотрудников полиции, она в находится в розыске.