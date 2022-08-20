В субботу в 14.58 в Единый центр помощи поступило сообщение о том, что поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде на улице Мишкининкай в Казлу-Руде.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Информация о происшествии была передана в Паневежскую станцию ​​скорой медицинской помощи и в Мариямпольский главный комиссариат полиции.

По предварительным данным, при столкновении автомобиль сильно деформировался, два человека погибли.

Дополнено. По сообщению экстренных служб, работавшие на месте пожарные извлекли тела погибших из автомобиля.

По словам сотрудников полиции, автомобиль Audi Q5 выехал на железнодорожный переезд. Личности погибших устанавливаются.

По предварительной информации, в трагическом ДТП участвовал автомобиль с литовскими номерами. Он выехал на переезд и столкнулся с транзитным поездом Москва-Калининград.