Страшное происшествие в Электренай: убита женщина, скончался и ее сожитель

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В воскресенье, около 9.10, в Электренай, в квартире на ул. Соду были обнаружены тела пары погибших сожителей.
Предполагается, что женщину (1958 года рождения) убили - по всему телу было много синяков. Считается, что впоследствии мужчина (1945 года рождения) покончил жизнь самоубийством.
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