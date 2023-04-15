Страшная находка в Вильнюсе: на парковке нашли тело мертвого мужчины

Как сообщили в полиции, 14 апреля около 5.45 утра на парковке на улице Тринаполё в Вильнюсе было обнаружено тело мертвого мужчины (1962 года рождения).

По предварительным данным, мужчина выпал с балкона квартиры.

В связи с инцидентом начато досудебное расследование для установления причины смерти.