Страшная находка в Вильнюсе: на парковке нашли тело мертвого мужчины

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В пятницу в Вильнюсе обнаружили тело мужчины. Начато расследование.
Как сообщили в полиции, 14 апреля около 5.45 утра на парковке на улице Тринаполё в Вильнюсе было обнаружено тело мертвого мужчины (1962 года рождения).
По предварительным данным, мужчина выпал с балкона квартиры.
В связи с инцидентом начато досудебное расследование для установления причины смерти.
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