Страшная находка в столице: в квартире обнаружены тела женщины и мужчины

aA
В отделении полиции сообщили, что в Вильнюсе были обнаружены два трупа.
В департаменте полиции сообщили, что в Вильнюсе были обнаружены два тела.
Сообщение было получено в субботу около 15.30.
По предварительным данным, тела умершей женщины (1932 года рождения) и мужчины (1972 года рождения) без внешних признаков насилия были обнаружены в квартире на улице Ринктинес в Вильнюсе.
Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Проясняется схема нелегальной миграции из Беларуси: с такими потоками еще не сталкивались участвует режим Лукашенко и пограничники (38)
В этом году из Беларуси в Литву пытались попасть...
"Попутчики" из Висагинаса в Вильнюс: как выучить литовский в "самом русском" городе и не остаться в тени ядерных реакторов (151)
Социальная отчужденность и неравенство – одна из самых...
Женщина хотела навестить маму в другой стране: поездка в Латвию стала неожиданным вызовом (29)
7 ноября в Литве был объявлен второй карантин, который...
Литва перешла важную черту: в стране не осталось "красных" муниципалитетов (15)
Миндаугас Станкунас, профессор Литовского...