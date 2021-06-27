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В отделении полиции сообщили, что в Вильнюсе были обнаружены два трупа.
Страшная находка в столице: в квартире обнаружены тела женщины и мужчины
© DELFI / Ainis Gurevičius

В департаменте полиции сообщили, что в Вильнюсе были обнаружены два тела.

Сообщение было получено в субботу около 15.30.

По предварительным данным, тела умершей женщины (1932 года рождения) и мужчины (1972 года рождения) без внешних признаков насилия были обнаружены в квартире на улице Ринктинес в Вильнюсе.

Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.

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