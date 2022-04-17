Страшная авария в Вильнюсе: погиб водитель скутера, пассажирка доставлена в больницу

Сообщение о происшествии поступило в субботу в 16.49 на номер экстренной службы 112.
В Вильнюсе, сворачивая с ул. Тукстантмече на ул. Наугардуко, водитель скутера не справился с управлением и врезался в ограждение. В аварии пострадали водитель и пассажирка. Оба пострадавших были доставлены в больницу.
Полиция сообщила, что в аварии участвовало несколько автомобилей, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Позже департамент полиции сообщил, что водитель скутера умер в больнице.
Движение транспорта было затруднено, образовались большие пробки.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Кто из православных священников в Литве был вынужден оставить службу из-за позиции по Украине и что стоит за решениями митрополита?
Решение Виленско-Литовской епархии отстранить от...
Особенные защитники Мариуполя: они закалены даже больше, чем бойцы спецназа (1)
Психологическая нагрузка на украинских солдат,...
Оказывающий различную поддержку украинцам мужчина: литовцы становятся все более равнодушными к войне (1)
Пока война в Украине продолжается, помочь...
"Молчать нельзя, потому что гибнут люди". Интервью с отцом Виталием - о войне в Украине и скандале в епархии РПЦ в Литве (1)
Иерей Виталий (Виталис) Даупарас был отстранён от...
Война в Украине. Российские военные обстреляли Харьков, есть жертвы
Почти два месяца продолжается российское военное...