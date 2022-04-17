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Единый центр помощи сообщил, что в Вильнюсе произошла крупная авария.
Страшная авария в Вильнюсе: погиб водитель скутера, пассажирка доставлена в больницу
© DELFI / Erika Venckutė

Сообщение о происшествии поступило в субботу в 16.49 на номер экстренной службы 112.

В Вильнюсе, сворачивая с ул. Тукстантмече на ул. Наугардуко, водитель скутера не справился с управлением и врезался в ограждение. В аварии пострадали водитель и пассажирка. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Полиция сообщила, что в аварии участвовало несколько автомобилей, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Позже департамент полиции сообщил, что водитель скутера умер в больнице.

Движение транспорта было затруднено, образовались большие пробки.

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