Страшная авария в Вильнюсе: погиб водитель скутера, пассажирка доставлена в больницу

Сообщение о происшествии поступило в субботу в 16.49 на номер экстренной службы 112.

В Вильнюсе, сворачивая с ул. Тукстантмече на ул. Наугардуко, водитель скутера не справился с управлением и врезался в ограждение. В аварии пострадали водитель и пассажирка. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Полиция сообщила, что в аварии участвовало несколько автомобилей, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Позже департамент полиции сообщил, что водитель скутера умер в больнице.

Движение транспорта было затруднено, образовались большие пробки.