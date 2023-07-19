Странный инцидент: сотрудник военной полиции разбил BMW, арендованный для саммита

Как сообщалось ранее, на пересечении улиц Антакальниса и Шило 12 июля около 22.46 час столкнулись 2 автомобиля BMW. Информация об аварии была автоматически отправлена службам одним из автомобилей, попавшем в аварию, через систему «eCall». В ходе дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель BMW 1er Reihe и ехавший с ней мужчина (2002 г.р.), которые после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно.
В полицейской сводке после аварии было написано, что ее причиной стал BMW X5, за рулем которого не в служебное время, не в униформе находился трезвый офицер военной полиции (1974 г.р.), который повернул налево и не пропустил следуемый в обратном направлении BMW 1er Reihe, управляемый женщина (2004 г.р.) и столкнулся с ним.
Однако после этой аварии в Delfi поступила информация о том, что обстоятельства, опубликованные в сводке, не соответствуют действительности. Рассказывают, что в то время военный полицейский находился на казарменном режиме и не мог покинуть место несения службы. Кроме того, сломалась машина, арендованная для саммита НАТО. После обращения к представителям Вооруженных сил Литвы из военного отдела по связям с общественностью было получено подтверждение, что действительно поврежден BMW, арендованный для саммита НАТО. «Авария произошла во время выполнения военнослужащим служебных обязанностей», — заявили представители Литовской армии.
По факту этого ДТП полиция начала расследование по статье 423 ч.2 Административного кодекса правонарушений Литовской Республики, в котором предусмотрена ответственность для лица, нарушившего Правила дорожного движения и причинившего незначительный ущерб здоровью других лиц. За это предусмотрен штраф от 150 до 300 евро.