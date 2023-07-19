Странный инцидент: сотрудник военной полиции разбил BMW, арендованный для саммита

Как сообщалось ранее, на пересечении улиц Антакальниса и Шило 12 июля около 22.46 час столкнулись 2 автомобиля BMW. Информация об аварии была автоматически отправлена службам одним из автомобилей, попавшем в аварию, через систему «eCall». В ходе дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель BMW 1er Reihe и ехавший с ней мужчина (2002 г.р.), которые после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно.

В полицейской сводке после аварии было написано, что ее причиной стал BMW X5, за рулем которого не в служебное время, не в униформе находился трезвый офицер военной полиции (1974 г.р.), который повернул налево и не пропустил следуемый в обратном направлении BMW 1er Reihe, управляемый женщина (2004 г.р.) и столкнулся с ним.