Клайпедская полиция информирует, что ДТП произошло 9 января в Клайпедском районе, около деревни Гобергишкес, там автомобиль Fiat врезался в BMW. После удара Fiat съехал с дороги в поля. В автомобиле обнаружено тело водителя (1963 г.р.). На теле следов травм не обнаружено.

Еще одного человека нашли мертвым за рулем в Шяуляе. Полиция информирует, что 9 января, в 13 ч., во дворе дома на ул. Лирос, в автомобиле VW Touran, на месте водителя обнаружено тело мужчины (1941 г.р.) без внешних следов насилия.

В Паневежском районе, в деревне Данюнай, на ул. Карклу, на проезжей части было обнаружено тело пешехода (1958 г.р.). Во время первичного осмотра на теле следов насилия не обнаружили.

Полиция выясняет причины смерти этих людей.