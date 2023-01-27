Страхового агента подозревают в ряде преступлений, просят откликнуться пострадавших

По данным расследования, она привлекала клиентов подарками и большими скидками, а потом, воспользовавшись их данными, брала быстрые кредиты.

По словам главы комиссариата Эрика Яловика, уже известно, что от имени 8 пострадавших она взяла 49 000 евро.

"Мы предполагаем, что подозреваемых может быть намного больше, от 30 до 40 человек, а может и еще больше", – сказал он.

Во время обыска в доме у подозреваемой найдено много улик. В их числе – больше 40 использованных SIM-карт.

"SIM-карты были нужны, чтобы компании, предоставляющие кредиты, не узнали, что их берет один и тот же человек. Но все деньги шли на личный счет женщины", – сказал Яловик.

Согласно материалам дела, страховой агент привлекала клиентов большими скидками и щедрыми подарками – давала купоны на 100 евро в ТЦ.

"Это был подарок за то, что ты приводил к ней еще одного клиента. Так к агенту приводили целые семьи. Люди оформляли страховку семьями. Им предлагали скидки в 60%. Плюс купон тем, кто приводил друга", - сказал комиссар.

Такой деятельностью агент занималась около года.

Полиция подозревает, что пострадавших может быть очень много, люди не знали, что на их имя взяты кредиты.

Пострадавших просят обращаться в полицию по нору 8700 56740 или в ближайшее отделение полиции.

Суд разрешил взять подозреваемую под арест на 10 дней.