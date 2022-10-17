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В понедельник пожарных-спасателям сообщили о том, что на ул. Висорю, возможно, горит лес. На место происшествия выехали пожарные-спасатели.
Столичные пожарные-спасатели тушили заброшенное здание в лесу
© DELFI

Сообщение о пожаре поступило в 13.31 ч. Звонивший сказал, что видит дым.

Пожарные-спасатели обнаружили в лесу горящее деревянное заброшенное здание, его крыша уже провалилась.

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