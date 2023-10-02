Столичная полиция сообщает об уничтожении сети распространения наркотиков

13 сентября полиция Вильнюсского ГКП посетила лиц ромской национальности в Семелишкес (Электренский муниципалитет).

Во время обысков были обнаружены наркотики, средства для их фасовки, взвешивания и деньги, как подозревают, полученные за счет продажи наркотиков.

В результате длившегося несколько месяцев расследования был задержан, как подозревают, крупный поставщик карфентанила. По данным полиции, этот наркотик практически вытеснил с рынка героин.

Карфентанил пользуется большей популярностью, поскольку он дешевле, кроме того, распространители сами могут его произвести в Литве и других соседних странах. Кроме того, карфентанил не надо везти из стран Ближнего Востока, как героин.

В ходе расследования полиция нашла и изъяла около 5 кг карфентанила.

Карфентанил - это очень опасный синтетический наркотик, это крепкий опиоидный анальгетик, который используют в качестве снотворного для крупных животных, например, слонов, носорогов.