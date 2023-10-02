Столичная полиция сообщает об уничтожении сети распространения наркотиков

13 сентября полиция Вильнюсского ГКП посетила лиц ромской национальности в Семелишкес (Электренский муниципалитет).
Во время обысков были обнаружены наркотики, средства для их фасовки, взвешивания и деньги, как подозревают, полученные за счет продажи наркотиков.
В результате длившегося несколько месяцев расследования был задержан, как подозревают, крупный поставщик карфентанила. По данным полиции, этот наркотик практически вытеснил с рынка героин.
Карфентанил пользуется большей популярностью, поскольку он дешевле, кроме того, распространители сами могут его произвести в Литве и других соседних странах. Кроме того, карфентанил не надо везти из стран Ближнего Востока, как героин.
В ходе расследования полиция нашла и изъяла около 5 кг карфентанила.
Карфентанил - это очень опасный синтетический наркотик, это крепкий опиоидный анальгетик, который используют в качестве снотворного для крупных животных, например, слонов, носорогов.
Полиция задержала 4 подозреваемых. Один из них задержан на два месяца (у него нашли большое количество наркотика), другим назначены более мягкие меры пресечения.
Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке - 100 000 евро (если поделить найденное количество на дозы, получилось бы 60 000 доз, за которые можно получить около 600 000 евро).
По словам полицейских, карфентанил не является самым популярным наркотиком, его, как правило, употребляют асоциальные лица и наркоманы.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок 10-15 лет.