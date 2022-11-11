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В Вильнюсе автомобиль Toyota Prius разбил четыре машины на ул. Дидлаукё, потом водитель спрятал автомобиль во дворе и скрылся.

Сообщение о происшествии в полицию поступило в 18 ч.

Автомобиль Toyota Prius врезался в заднюю часть стоявшего автомобиля Fiat и в колесо Opel. Кроме того, он зацепил автомобиль Audi.

Удивительно, но после полученных повреждений Toyota Prius еще ехал.

Его водитель заехал в один из дворов и сбежал, бросив автомобиль.

Жители этого двора сказали, что раньше этот автомобиль не видели. Машину увез эвакуатор.

Полиция ищет владельца авто. Потом будут искать водителя.

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